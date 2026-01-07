Unherd: США могут дать гарантии безопасности Киеву в обмен на Гренландию

Соединенные Штаты Америки могут присоединиться к гарантиям безопасности стран Европы, предоставляемым для Украины, в обмен на получение контроля над Гренландией, считает руководитель программы евразийских исследований в Институте Куинси Анатоль Ливен.
Поддержка «коалиции желающих» с американской стороны «будет иметь свою цену, и ценой может стать Гренландия», написал он в своей колонке для британского аналитического портала Unherd.
Ливен обратил внимание, что США еще не взяли на себя конкретные обязательства по поддержке Киева после прекращения конфликта. В частности, в принятом по итогам саммита в Париже документе говорится о «предлагаемой» поддержке со стороны США и о «мерах по обеспечению гарантий» без конкретики, отметил он. По мнению эксперта, это позволяет «внушить уверенность» Киеву и одновременно избежать прямое боестолкновение с РФ.
По словам Ливена, планы Британии и Франции разместить войска и создать военные базы на Украине «звучат пусто», так как не подкреплены цифрами. Кроме того, заявления европейских лидеров об успехе переговоров в Париже могут оказаться «пирровой победой», так как Москва, вероятно, отвергнет урегулирование на таких условиях, отметил он.
Ранее ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что США не готовы предоставлять Украине гарантии безопасности ввиду собственных стратегических интересов и рисков.
Напомним, США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января.