Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров ответил Зеленскому на его призыв похитить главу Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что призыв Владимира Зеленского его похитить звучит унизительно, а также подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование.

«И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

По данным «РБК-Украина», Владимир Зеленский призвал США провести операцию в отношении Рамзана Кадырова по принципу с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, она принесла присягу.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше