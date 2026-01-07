Кадыров ответил Зеленскому на его призыв похитить главу Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что призыв Владимира Зеленского его похитить звучит унизительно, а также подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование.
«И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.
По данным «РБК-Украина», Владимир Зеленский призвал США провести операцию в отношении Рамзана Кадырова по принципу с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Напомним, США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, она принесла присягу.