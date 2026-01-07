Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме оценили отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с лидерами России и Китая.

Источник: Аргументы и факты

В Белом доме назвали отношения президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином очень открытыми и искренними.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Трамп с момента вступления в должность главы государства неоднократно разговаривал с Путиным и Си Цзиньпином. Он высказала мнение, что сложившиеся между ними личные отношения будут продолжаться.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт возможным следующим местом встречи Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше