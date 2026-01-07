В Белом доме оценили отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

В Белом доме назвали отношения президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином очень открытыми и искренними.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Трамп с момента вступления в должность главы государства неоднократно разговаривал с Путиным и Си Цзиньпином. Он высказала мнение, что сложившиеся между ними личные отношения будут продолжаться.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт возможным следующим местом встречи Путина и Трампа.