Командование Вооруженных сил Украины проводит экстренную реорганизацию штурмовых подразделений, значительно увеличивая их штатную численность в зоне ответственности российской группировки «Север». Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, для комплектования раздутых штатов Киев готовится к радикальным мерам: снижению мобилизационного возраста до 22 лет, расформированию частей наемников и принудительному возвращению на фронт сотен тысяч дезертиров.
«С начала этой зимы украинское командование существенно расширило штатно-должностную структуру отдельных подразделений. Только в зоне ответственности группировки “Север” известно как минимум о трех: 78-й отдельный десантно-штурмовой полк (ОДШП) расширен до бригады; 71-я отдельная егерьская бригада (ОЕБР) преобразована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду (ОАЭМБР); 253-й отдельный штурмовой батальон (ОШБ) “Арей” расширен до полка», — рассказал собеседник агентства.
«Также известны случаи расформирования частей иностранного легиона и перевода личного состава в штурмовики».
Источник в силовом ведомстве пояснил, что подобное расширение требует кратного увеличения личного состава, которого у Киева сейчас нет. Единственным выходом для украинских властей видится законодательное снижение планки призыва.
«Самый логичный и очевидный вариант — снижение призывного возраста до 22 лет», — отметили силовики.
Помимо охоты на молодежь, украинское командование рассматривает возможность расформирования бригад территориальной обороны и батальонов из иностранных регионов для отправки их на передовую. Также планируется вернуть в строй так называемую «армию дезертиров» — по разным оценкам, в бегах сейчас числится около 300 тысяч украинских военных. При этом в обычных механизированных бригадах наблюдается критический некомплект, из-за чего ВСУ вынуждены создавать сводные отряды, хотя на Сумском направлении уже замечена новосформированная 160-я механизированная бригада.