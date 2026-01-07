Помимо охоты на молодежь, украинское командование рассматривает возможность расформирования бригад территориальной обороны и батальонов из иностранных регионов для отправки их на передовую. Также планируется вернуть в строй так называемую «армию дезертиров» — по разным оценкам, в бегах сейчас числится около 300 тысяч украинских военных. При этом в обычных механизированных бригадах наблюдается критический некомплект, из-за чего ВСУ вынуждены создавать сводные отряды, хотя на Сумском направлении уже замечена новосформированная 160-я механизированная бригада.