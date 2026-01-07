Столкновение закончится до конца председательства Кипра в ЕС.
Вооруженный конфликт на территории Украины может завершиться в течение ближайших шести месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.
«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — заявил Зеленский, его слова приводит РИА Новости. Сообщение было адресовано властям Кипра. Их председательство в ЕС продлится до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен встретились на Кипре для обсуждения вступления Украины в Евросоюз. Там же прошла церемония передачи председательства властям Кипра.
На заявления Зеленского ранее неоднократно реагировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что нынешняя ситуация на линии боевого соприкосновения, в том числе неудачи украинских войск, по мнению Кремля, должны побудить Киев уже сейчас перейти к предметным переговорам. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские подразделения несут значительные потери и, как он утверждал, быстро утрачивают боеспособность.
Президент России Владимир Путин в интервью индийскому изданию India Today ранее обозначал два, по его словам, возможных сценария развития ситуации. Он заявлял, что либо территории, находящиеся под контролем Киева, будут взяты под контроль российской стороной вооруженным путем, либо украинские войска покинут эти районы и прекратят применение силы против мирного населения. По мнению российской стороны, такая развязка могла бы стать основой для дальнейших договоренностей о безопасности.