Зеленский предрек завершение украинского конфликта

Президент России Владимир Путин в интервью индийскому изданию India Today ранее обозначал два, по его словам, возможных сценария развития ситуации. Он заявлял, что либо территории, находящиеся под контролем Киева, будут взяты под контроль российской стороной вооруженным путем, либо украинские войска покинут эти районы и прекратят применение силы против мирного населения. По мнению российской стороны, такая развязка могла бы стать основой для дальнейших договоренностей о безопасности.