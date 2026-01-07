Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода

Зеленский подчеркнул, что понимает, что конфликт может закончиться в период председательства Кипра, которое продлится до 30 июня 2026 года. Он также упомянул, что переговоры с Европой и США достигли «нового рубежа», что свидетельствует о прогрессе в мирном урегулировании.
Ранее сообщалось, что Украина ещё весной дала согласие на отказ от примерно 20% территории ради достижения мира. Такое заявление было сделано на переговорах с США в Эр-Рияде 11 марта.
