Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение шести месяцев. Об этом он сообщил во время выступления на открытии председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Источник: Life.ru

Зеленский подчеркнул, что понимает, что конфликт может закончиться в период председательства Кипра, которое продлится до 30 июня 2026 года. Он также упомянул, что переговоры с Европой и США достигли «нового рубежа», что свидетельствует о прогрессе в мирном урегулировании.

Ранее сообщалось, что Украина ещё весной дала согласие на отказ от примерно 20% территории ради достижения мира. Такое заявление было сделано на переговорах с США в Эр-Рияде 11 марта.

