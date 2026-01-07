Словакия готова зайти на Украину для контроля перемирия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности своей страны взять на себя функции международного контролера в случае достижения договоренностей о прекращении огня на Украине. Политик подчеркнул, что географическое положение республики как непосредственного соседа позволяет ей эффективно участвовать в мониторинге соблюдения будущего мирного соглашения.
«Как премьер-министр могу себе представить участие Словакии, как соседа Украины, в мониторинге соглашения о мире или перемирия, если воюющие стороны когда-нибудь вообще о нем договорятся», — сказал Фицо в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
В то же время он жестко разграничил миротворческую миссию и военное вмешательство и категорически отверг возможность отправки словацких войск на Украину, даже если такое решение примут другие страны «коалиции желающих».
«Во время работы моего правительства ни один словацкий солдат не отправится на Украину в составе многонациональных военных сил», — сказал Фицо.
Кроме того, Фицо заявил, что заблокировал участие Словакии в европейском проекте по выдаче Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По его словам, военные кредиты только продлевают страдания украинцев.