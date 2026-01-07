Ричмонд
Белый дом: Временное руководство Венесуэлы передаст подсанкционную нефть США

Временное руководство Венесуэлы готово отдать США находящуюся под санкциями нефть, скоро её доставят в Штаты. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Источник: Life.ru

«Это была подпадающая под санкции нефть, которая, по сути, просто хранилась в бочках на кораблях из-за морской блокады Соединённых Штатов, и временные [венесуэльские] власти согласились передать эту нефть США, так что она очень скоро прибудет сюда, домой», — сказала она журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что временные власти Венесуэлы направят Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти высшего качества. Это позволит Вашингтону установить контроль над стратегическими ресурсами региона. Тем временем Министерство энергетики Штатов уже начало продавать венесуэльское «чёрное золото» на мировом рынке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше