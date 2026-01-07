Белый дом: Временное руководство Венесуэлы передаст подсанкционную нефть США

«Это была подпадающая под санкции нефть, которая, по сути, просто хранилась в бочках на кораблях из-за морской блокады Соединённых Штатов, и временные [венесуэльские] власти согласились передать эту нефть США, так что она очень скоро прибудет сюда, домой», — сказала она журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что временные власти Венесуэлы направят Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти высшего качества. Это позволит Вашингтону установить контроль над стратегическими ресурсами региона. Тем временем Министерство энергетики Штатов уже начало продавать венесуэльское «чёрное золото» на мировом рынке.
