Зеленский сделал заявление о сроках окончания конфликта на Украине

Зеленский заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение полугода.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение полугода.

«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — сказал он на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Евросоюза. Словам Зеленского приводит издание «Страна.ua».

Отмечается, что председательство Кипра в ЕС продлится до 30 июня 2026 года.

Зеленский также заявил о «новом рубеже» в переговорах с Европой и США.

В декабре американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допускал, что окончания конфликта можно ожидать в течение 90 дней.

В МИД РФ также заявляли о приближении к урегулированию украинского конфликта.

