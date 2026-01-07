Зеленский сделал заявление о сроках окончания конфликта на Украине

Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение полугода.
«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — сказал он на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Евросоюза. Словам Зеленского приводит издание «Страна.ua».
Отмечается, что председательство Кипра в ЕС продлится до 30 июня 2026 года.
Зеленский также заявил о «новом рубеже» в переговорах с Европой и США.
В декабре американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допускал, что окончания конфликта можно ожидать в течение 90 дней.
В МИД РФ также заявляли о приближении к урегулированию украинского конфликта.
