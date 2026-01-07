Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии

«Фабио Де Мази в рамках спора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подал иск в Европейский суд», — пишет газета со ссылкой на текст искового заявления.
С помощью иска евродепутат, которого недавно избрали главой партии ССВ, надеется добиться прецедентного решения в защиту права Европарламента на контроль над деятельностью Еврокомиссии.
Причиной для иска стал неполный, с точки зрения Де Мази, ответ фон дер Ляйен на его запрос о ее контактах с оборонными концернами. По мнению евродепутата, фон дер Ляйен нарушила предусмотренную договорами ЕС обязанность отвечать на запросы парламента.
Так, в марте 2025 года Де Мази потребовал предоставить информацию обо всех контактах фон дер Ляйен с оборонными концернами с середины 2024 года. Ответ, полученный в октябре 2025 года, был, по его мнению, запоздалым и слишком общим.
Согласно исковому заявлению, фон дер Ляйен в ответе перечислила лишь организованный ею 12 мая 2025 года «стратегический диалог с европейской оборонной промышленностью», рабочий обед с представителями концернов и приглашения, от которых ей пришлось отказаться. В остальном же фон дер Ляйен отсылает к сайту Еврокомиссии и созданному Европарламентом в рамках борьбы с лоббизмом «реестру прозрачности».
«Фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV», — заявил Де Мази, подразумевая абсолютистский подход главы Еврокомиссии.