Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии

Согласно исковому заявлению, фон дер Ляйен в ответе перечислила лишь организованный ею 12 мая 2025 года «стратегический диалог с европейской оборонной промышленностью», рабочий обед с представителями концернов и приглашения, от которых ей пришлось отказаться. В остальном же фон дер Ляйен отсылает к сайту Еврокомиссии и созданному Европарламентом в рамках борьбы с лоббизмом «реестру прозрачности».