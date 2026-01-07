Трамп заявил, что Россия и Китай «уважают и боятся» только перестроенные им Штаты

Трамп подчеркнул, что его усилия привели к укреплению позиций США на международной арене и обеспечению безопасности и стабильности.
«Единственная страна, которую уважают и боятся Россия и Китай, — это перестроенные мной Соединённые Штаты Америки», — заявил американский лидер.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, зачем президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. По её словам, остров интересен Вашингтону для усиления контроля над Арктикой и сдерживания влияния России и Китая в этом регионе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.