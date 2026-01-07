В МИД Индии анонсировали визиты лидеров ФРГ и Франции в ближайшее время

Европейские лидеры, в числе которых — канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон, собираются посетить Индию в ближайшее время, сообщил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
«Мы ожидаем в Индии канцлера Мерца. Как я говорил, президент Макрон будет у нас. Несколько других европейских лидеров планируют посетить Индию в самое ближайшее время», — сказал он на пресс-конференции в Париже, запись которой размещена в Х*.
Джайшанкар выразил уверенность, что отношения Индии и Европой продолжат развиваться, отметив, что стороны в последнее время обсуждали соглашение о свободной торговле, сотрудничество в сфере технологий, обороны, авиации, железных дорог и полупроводников. Взаимодействие Индии и ЕС способно «привнести больше стабильности в экономику и глобальную политику», отметил он.
Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что Индия заключила с США договор на покупку более 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
