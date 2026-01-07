Офицер Дандыкин назвал, каким будет ответ на захват танкера «Маринера»

На захват десантом США танкера «Маринера», который шел под российским флагом, обязательно будет ответ со стороны РФ, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«С нашей стороны, несомненно, будет обращение по дипломатической линии, ООН и далее, но это вряд ли подействует. Скорее всего, надо будет принимать меры другого порядка, сопровождать эти суда. Может быть, создавать караваны. Также все-таки должна быть на этих судах охрана. Это могут быть сотрудники тех же ЧОПов, которые работают в Америке и везде по всему миру. Но вообще эти действия США — это нарушение всех международных правил судоходства», — заявил военный эксперт.
Дандыкин обратил внимание на то, что подобные действия были ранее со стороны киевского режима.
«Как они действовали в Черном море, как они действовали в Средиземном море, когда было нападение на судно, которое шло на Дальний Восток у нас», — отметил он.
7 января после двухнедельного преследования береговая охрана и ВС США перехватили танкер «Маринера», который шел под российским флагом. Десант США высадился на борт судна в Атлантическом океане примерно в 200 километрах к юго-востоку от исландского побережья. Связь с судном утеряна после высадки на него американских военных.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экипаж «Маринеры» могут доставить в США для проведения судебного разбирательства.