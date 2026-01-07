Офицер Дандыкин назвал, каким будет ответ на захват танкера «Маринера»

«С нашей стороны, несомненно, будет обращение по дипломатической линии, ООН и далее, но это вряд ли подействует. Скорее всего, надо будет принимать меры другого порядка, сопровождать эти суда. Может быть, создавать караваны. Также все-таки должна быть на этих судах охрана. Это могут быть сотрудники тех же ЧОПов, которые работают в Америке и везде по всему миру. Но вообще эти действия США — это нарушение всех международных правил судоходства», — заявил военный эксперт.