Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер Дандыкин назвал, каким будет ответ на захват танкера «Маринера»

Россия даст ответ на захват танкера «Маринера», отметил военный эксперт Дандыкин. Он объяснил, что таким судам могут выделить сопровождение и обеспечить охрану на борту.

Источник: Аргументы и факты

На захват десантом США танкера «Маринера», который шел под российским флагом, обязательно будет ответ со стороны РФ, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«С нашей стороны, несомненно, будет обращение по дипломатической линии, ООН и далее, но это вряд ли подействует. Скорее всего, надо будет принимать меры другого порядка, сопровождать эти суда. Может быть, создавать караваны. Также все-таки должна быть на этих судах охрана. Это могут быть сотрудники тех же ЧОПов, которые работают в Америке и везде по всему миру. Но вообще эти действия США — это нарушение всех международных правил судоходства», — заявил военный эксперт.

Дандыкин обратил внимание на то, что подобные действия были ранее со стороны киевского режима.

«Как они действовали в Черном море, как они действовали в Средиземном море, когда было нападение на судно, которое шло на Дальний Восток у нас», — отметил он.

7 января после двухнедельного преследования береговая охрана и ВС США перехватили танкер «Маринера», который шел под российским флагом. Десант США высадился на борт судна в Атлантическом океане примерно в 200 километрах к юго-востоку от исландского побережья. Связь с судном утеряна после высадки на него американских военных.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экипаж «Маринеры» могут доставить в США для проведения судебного разбирательства.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше