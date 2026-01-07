Ричмонд
«Недостаточно быстро»: Трамп разнес американский ВПК

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес национального оборонно-промышленного комплекса.

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес национального оборонно-промышленного комплекса. Глава Белого дома заявил, что текущие темпы производства вооружений не отвечают вызовам времени, а техническое обслуживание уже выпущенных боевых единиц осуществляется некачественно и с задержками.

«Оборонные компании производят наше отличное военное оборудование недостаточно быстро и после его выпуска не обслуживают его должным образом и оперативно», — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

В связи с этим президент выдвинул ультимативное требование к топ-менеджменту оружейных корпораций, настаивая на немедленном расширении производственной базы и технологическом обновлении.

«С этого момента и впредь эти руководители должны строить новые и современные производственные предприятия как для поставки и технического обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей военной техники будущего», — написал Трамп.

