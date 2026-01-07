МИД Гренландии запросил встречу у США по судьбе острова

Американцы намерены заполучить землю любыми средствами.
Власти Гренландии запросили у США встречу с госсекретарем Марком Рубио для решения судьбы острова. Об этом сообщила министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.
«Ничего о Гренландии без Гренландии. Конечно, мы будем присутствовать. Именно мы запросили проведение встречи», — заявила Моцфельдт в интервью датской телерадиокомпании DR, ее слова приводит РИА Новости.
Ранее в тот же день Рубио сообщил, что встретится с датской стороной на следующей неделе, когда его спросили, почему администрация США не рассматривает предложение Копенгагена обсудить ситуацию и готова ли она исключить военное вмешательство. До этого сообщалось, что Вашингтон нацелен выкупить Гренландию у Дании.
Обострение дискуссии о будущем Гренландии началось в декабре 2025 года, когда американский президент Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Лэндри затем публично подтвердил намерение Вашингтона сделать остров частью США. Это вызвало резкую реакцию датского МИДа: глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен объявил о вызове посла США в Копенгагене для объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предупредили США о недопустимости захвата острова и подчеркнули, что рассчитывают на уважение территориальной целостности Дании и Гренландии.
Трамп неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, Гренландия должна войти в состав США, ссылаясь на ее стратегическое значение для обороны и «защиты свободного мира». Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде тогда заявлял, что остров не продается и никогда не будет продан, а американский лидер отказывался прямо обещать отказ от силовых сценариев установления контроля над территорией. На этом фоне запрос Гренландии на прямой диалог с госсекретарем США стал первой публично подтвержденной попыткой местных властей вынести обсуждение будущего острова на официальный уровень.