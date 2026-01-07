МИД Гренландии запросил встречу у США по судьбе острова

Трамп неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, Гренландия должна войти в состав США, ссылаясь на ее стратегическое значение для обороны и «защиты свободного мира». Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде тогда заявлял, что остров не продается и никогда не будет продан, а американский лидер отказывался прямо обещать отказ от силовых сценариев установления контроля над территорией. На этом фоне запрос Гренландии на прямой диалог с госсекретарем США стал первой публично подтвержденной попыткой местных властей вынести обсуждение будущего острова на официальный уровень.