Представитель генсека ООН Дюжаррик: нефть Венесуэлы принадлежит ее народу

Ранее в американском Минэнерго заявили, что США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Ожидается, что каждый день будут реализовываться 30−50 млн баррелей. В ведомстве пояснили, что полученные от продажи нефти деньги будут зачисляться на счета подконтрольных Соединенных Штатов банков, а затем распределяться в интересах народов США и Венесуэлы по усмотрению Вашингтона.