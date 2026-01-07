Представитель генсека ООН Дюжаррик: нефть Венесуэлы принадлежит ее народу

«Нефть в Венесуэле принадлежит венесуэльскому народу, точно так же, как нефть в Сирии принадлежит сирийскому народу, а природные ресурсы любой страны принадлежат народу этой страны», — сказал он, выступая на брифинге.
Ранее в американском Минэнерго заявили, что США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Ожидается, что каждый день будут реализовываться 30−50 млн баррелей. В ведомстве пояснили, что полученные от продажи нефти деньги будут зачисляться на счета подконтрольных Соединенных Штатов банков, а затем распределяться в интересах народов США и Венесуэлы по усмотрению Вашингтона.
