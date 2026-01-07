Белый дом предположил, что Трамп сможет сохранить хорошие отношения с Путиным

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, осудили действия Соединенных штатов.