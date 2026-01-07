Ричмонд
Белый дом предположил, что Трамп сможет сохранить хорошие отношения с Путиным

Американский президент Дональд Трамп, по мнению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сможет сохранить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным даже после событий в Венесуэле и захвата американскими силами танкера «Маринера», который шел под российским флагом.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, осудили действия Соединенных штатов.

Танкер «Маринера» был захвачен 7 января в Северной Атлантике.

Читайте материал «Депутат ЕП сказал, что Евросоюз стал вассалом США».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

