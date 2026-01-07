Евродепутат Де Мази подал иск в Европейский суд на фон дер Ляйен

В марте 2025 года Де Мази запросил сведения о встречах, звонках, видеоконференциях, переписке и электронной почте, связанных с производителями оружия, начиная с середины 2024 года. Ответ, полученный в октябре 2025-го, он посчитал «слишком запоздалым и слишком общим». В иске отмечено, что фон дер Ляйен сослалась на «стратегический диалог» с европейской оборонной промышленностью, рабочий обед, приглашения, от которых она отказалась, поздравительные письма, а также на открытые источники: сайт Еврокомиссии, Реестр прозрачности и социальные сети.