В своём заявлении Де Мази ссылается на право парламентариев получать информацию для контроля над работой Еврокомиссии. По его мнению, председатель комиссии не выполнила обязательство отвечать на запросы и не предоставила все запрошенные данные.
В марте 2025 года Де Мази запросил сведения о встречах, звонках, видеоконференциях, переписке и электронной почте, связанных с производителями оружия, начиная с середины 2024 года. Ответ, полученный в октябре 2025-го, он посчитал «слишком запоздалым и слишком общим». В иске отмечено, что фон дер Ляйен сослалась на «стратегический диалог» с европейской оборонной промышленностью, рабочий обед, приглашения, от которых она отказалась, поздравительные письма, а также на открытые источники: сайт Еврокомиссии, Реестр прозрачности и социальные сети.
Иск формально направлен против Еврокомиссии, а не лично против фон дер Ляйен. Представитель властей Брюсселя заявил, что комиссия не разделяет правовую точку зрения депутата, однако признаёт его право оспорить административное решение.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что политика фон дер Ляйен ведёт Европейский союз к катастрофе и распаду. По его словам, глава Еврокомиссии пытается превратить ЕС в «четвёртый рейх», что противоречит изначальным мирным принципам объединения. Политик также сделал неожиданное заявление, что своими действиями Урсула фон дер Ляйен «хорошо работает» на президента России Владимира Путина.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.