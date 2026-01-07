МИД РФ заявил, что на борту захваченного США танкера Mariner есть россияне

Министерство иностранных дел России прокомментировало действия США, связанные с задержанием шедшего под флагом РФ танкера Mariner в Северной Атлантике. Ведомство призвало Вашингтон обращаться с россиянами на борту достойно и уважительно. Также МИД подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий.
«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину», — говорится в комментарии ведомства.
Ранее KP.RU сообщил, что американские военные провели операцию по захвату судна сегодня в 15:00 по московскому времени, после чего связь с танкером была прервана. Важно отметить, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года.