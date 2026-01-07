Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ заявил, что на борту захваченного США танкера Mariner есть россияне

МИД России призвал США не мешать возвращению россиян с Mariner на родину.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел России прокомментировало действия США, связанные с задержанием шедшего под флагом РФ танкера Mariner в Северной Атлантике. Ведомство призвало Вашингтон обращаться с россиянами на борту достойно и уважительно. Также МИД подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий.

«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину», — говорится в комментарии ведомства.

Минтранс России, в свою очередь, назвал действия США нарушением Конвенции ООН по морскому праву, поскольку танкер Mariner был задержан в открытом море.

Ранее KP.RU сообщил, что американские военные провели операцию по захвату судна сегодня в 15:00 по московскому времени, после чего связь с танкером была прервана. Важно отметить, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше