МИД РФ заявил, что на борту захваченного США танкера Mariner есть россияне

Ранее KP.RU сообщил, что американские военные провели операцию по захвату судна сегодня в 15:00 по московскому времени, после чего связь с танкером была прервана. Важно отметить, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года.