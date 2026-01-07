Белый дом не ответил, потребуют ли США от Венесуэлы выборов в ближайшее время

Американские власти не имеют ответа, будут ли США добиваться от Венесуэлы проведения выборов в ближайшее время, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт корреспондентам СМИ.
Ливитт заявила, что в США считаю преждевременным «диктовать график выборов».
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, осудили действия Соединенных штатов.
