«Трамп вас убьет»: сенатор Грэм* передал черную метку лидерам Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) выступил с беспрецедентно жестким предупреждением в адрес руководства Ирана. В эфире телеканала Fox News политик заявил, что президент США Дональд Трамп готов пойти на физическое устранение высших религиозных лидеров исламской республики, если Тегеран продолжит жестокое подавление протестов.
«Аятоллы, вы должны понять: если вы продолжите уничтожать свой народ, который требует улучшения жизни, Дональд Трамп вас убьет», — обратился сенатор к иранским властям.
«Перемены грядут в Иране. Это будут самые масштабные перемены в истории Ближнего Востока», — добавил Грэм*.
Парламентарий, известный своей жесткой внешнеполитической позицией, также отметил, что американская помощь для поддержки иранского народа якобы уже направлена.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.