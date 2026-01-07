«Трамп вас убьет»: сенатор Грэм* передал черную метку лидерам Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) выступил с беспрецедентно жестким предупреждением в адрес руководства Ирана. В эфире телеканала Fox News политик заявил, что президент США Дональд Трамп готов пойти на физическое устранение высших религиозных лидеров исламской республики, если Тегеран продолжит жестокое подавление протестов.