Трамп заявил, что Россия и Китай боятся США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не испытывали бы страха перед НАТО, если бы в составе альянса не было Соединённых Штатов. В своей публикации в социальной сети Truth Social он выразил сомнение в том, что НАТО оказала бы реальную помощь США в случае необходимости.
Трамп подчеркнул, что именно его давление привело к тому, что страны альянса взяли на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это считалось невозможным. Он также отметил, что восстановил вооружённые силы США во время своего первого срока и продолжает эту политику, утверждая, что Вашингтон всегда будет помогать НАТО, даже без встречной поддержки. По его словам, только восстановленные при нём Соединённые Штаты вызывают страх и уважение у Китая и России.
Напомним, что на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года страны-участницы действительно договорились о повышении оборонных расходов до 5% ВВП.
