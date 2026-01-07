Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Россия и Китай боятся США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не испытывали бы страха перед НАТО, если бы в составе альянса не было Соединённых Штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не испытывали бы страха перед НАТО, если бы в составе альянса не было Соединённых Штатов. В своей публикации в социальной сети Truth Social он выразил сомнение в том, что НАТО оказала бы реальную помощь США в случае необходимости.

Трамп подчеркнул, что именно его давление привело к тому, что страны альянса взяли на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это считалось невозможным. Он также отметил, что восстановил вооружённые силы США во время своего первого срока и продолжает эту политику, утверждая, что Вашингтон всегда будет помогать НАТО, даже без встречной поддержки. По его словам, только восстановленные при нём Соединённые Штаты вызывают страх и уважение у Китая и России.

Напомним, что на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года страны-участницы действительно договорились о повышении оборонных расходов до 5% ВВП.

Ранее Белый дом не ответил, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше