Трамп заявил, что Россия и Китай боятся США

Трамп подчеркнул, что именно его давление привело к тому, что страны альянса взяли на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это считалось невозможным. Он также отметил, что восстановил вооружённые силы США во время своего первого срока и продолжает эту политику, утверждая, что Вашингтон всегда будет помогать НАТО, даже без встречной поддержки. По его словам, только восстановленные при нём Соединённые Штаты вызывают страх и уважение у Китая и России.