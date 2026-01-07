Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом отрицает принадлежность танкера «Маринера» какой-либо стране

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что танкер «Маринера», задержанный в открытом море, не принадлежит ни одной стране. По её словам, судно было частью теневого флота Венесуэлы и перевозило нефть, находящуюся под санкциями.

Источник: Life.ru

Ливитт подчеркнула, что судно шло под ложным флагом, и ордер на его задержание был выдан судом. Она также отметила, что экипаж судна подлежит преследованию в соответствии с законом.

Напомним, о захвате танкера американской Береговой охраной в нейтральных водах Северной Атлантики стало известно сегодня. После этого МИД РФ потребовал от США соблюдения прав находившихся на борту россиян и содействовать их возвращению домой. В Белом доме заявили о намерении отдать под суд экипаж танкера «Маринера».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше