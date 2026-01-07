Ричмонд
Российские войска впервые уничтожили украинскую РСЗО «Буран»

Группировка войск «Центр» впервые уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня «Буран», состоящую на вооружении Вооружённых сил Украины, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Помимо этого, по данным ведомства, потери противника за отчётный период составили более 425 военнослужащих, а также танк Leopard немецкого производства, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Напомним, что в Золочевском районе Харьковской области уничтожены четыре расчёта украинских беспилотников, входившие в состав подразделения под неформальным названием «Мамкина черешня».

Ранее сообщалось, что Киев готовит тотальную мобилизацию молодежи в штурмовики.

