Группировка войск «Центр» впервые уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня «Буран», состоящую на вооружении Вооружённых сил Украины, в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Помимо этого, по данным ведомства, потери противника за отчётный период составили более 425 военнослужащих, а также танк Leopard немецкого производства, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Напомним, что в Золочевском районе Харьковской области уничтожены четыре расчёта украинских беспилотников, входившие в состав подразделения под неформальным названием «Мамкина черешня».
Ранее сообщалось, что Киев готовит тотальную мобилизацию молодежи в штурмовики.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.