Премьер Норвегии заявил о намерении объединиться с Данией

Датско-норвежская уния существовала с 1536 по 1814 годы.
Настало время Норвергии вновь объединиться с Данией. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после беседы с премьером Дании Метте Фредериксен.
«Сейчас настало время объединиться с Данией… Последнее, что сказала мне [премьер-министр Дании] Метте Фредериксен, было: “Теперь всё серьезно, Йонас”, — сообщает норвежский телеканал NRK, цитату приводит РИА Новости.
Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают вариант выкупа Гренландии у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сенатор США Марко Рубио заверил его в отсутствии у Вашингтона планов военного вторжения на остров и дал понять, что обсуждение носит политико-дипломатический характер.
Интерес Белого дома к острову усилился после того, как в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Впоследствии Лэндри публично подтвердил стремление Вашингтона добиться включения острова в состав США. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен тогда заявил о крайнем возмущении такими высказываниями и пообещал вызвать посла США в Копенгагене за разъяснениями. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении призвали США уважать территориальную целостность королевства и предупредили, что любые односторонние шаги вокруг статуса острова будут расцениваться как недопустимое давление.