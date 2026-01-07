Премьер Норвегии заявил о намерении объединиться с Данией

Интерес Белого дома к острову усилился после того, как в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Впоследствии Лэндри публично подтвердил стремление Вашингтона добиться включения острова в состав США. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен тогда заявил о крайнем возмущении такими высказываниями и пообещал вызвать посла США в Копенгагене за разъяснениями. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении призвали США уважать территориальную целостность королевства и предупредили, что любые односторонние шаги вокруг статуса острова будут расцениваться как недопустимое давление.