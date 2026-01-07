Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Норвегии заявил о намерении объединиться с Данией

Настало время Норвергии вновь объединиться с Данией. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после беседы с премьером Дании Метте Фредериксен.

Датско-норвежская уния существовала с 1536 по 1814 годы.

Настало время Норвергии вновь объединиться с Данией. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после беседы с премьером Дании Метте Фредериксен.

«Сейчас настало время объединиться с Данией… Последнее, что сказала мне [премьер-министр Дании] Метте Фредериксен, было: “Теперь всё серьезно, Йонас”, — сообщает норвежский телеканал NRK, цитату приводит РИА Новости.

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают вариант выкупа Гренландии у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сенатор США Марко Рубио заверил его в отсутствии у Вашингтона планов военного вторжения на остров и дал понять, что обсуждение носит политико-дипломатический характер.

Интерес Белого дома к острову усилился после того, как в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Впоследствии Лэндри публично подтвердил стремление Вашингтона добиться включения острова в состав США. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен тогда заявил о крайнем возмущении такими высказываниями и пообещал вызвать посла США в Копенгагене за разъяснениями. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении призвали США уважать территориальную целостность королевства и предупредили, что любые односторонние шаги вокруг статуса острова будут расцениваться как недопустимое давление.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше