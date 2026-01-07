Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал стратегию Германии и Великобритании в отношении конфликта на Украине, назвав её ошибочной и ведущей лишь к дальнейшему кровопролитию.
В своём видеообращении, опубликованном в социальной сети, он заявил, что ожидание полного ослабления Российской Федерации в рамках этой стратегии является наивным.
Фицо подчеркнул, что сила его правительства заключается в свободном выражении собственной позиции, отличной от «опасной брюссельской политики одного единственного обязательного мнения», которая, по его словам, убивает демократию в беспрецедентных масштабах.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит экстренное принятие Украины.
