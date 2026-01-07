Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине, назвав ее ошибочной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал стратегию Германии и Великобритании в отношении конфликта на Украине, назвав её ошибочной и ведущей лишь к дальнейшему кровопролитию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал стратегию Германии и Великобритании в отношении конфликта на Украине, назвав её ошибочной и ведущей лишь к дальнейшему кровопролитию.

В своём видеообращении, опубликованном в социальной сети, он заявил, что ожидание полного ослабления Российской Федерации в рамках этой стратегии является наивным.

Фицо подчеркнул, что сила его правительства заключается в свободном выражении собственной позиции, отличной от «опасной брюссельской политики одного единственного обязательного мнения», которая, по его словам, убивает демократию в беспрецедентных масштабах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит экстренное принятие Украины.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше