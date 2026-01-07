Ричмонд
Силы ПВО за три часа уничтожили девять БПЛА ВСУ

За три часа вечером в среду, 7 января, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщило Министерство обороны РФ, атака отражалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Согласно данным ведомства, семь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, по одному — над Волгоградской областью и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские войска впервые уничтожили украинскую РСЗО «Буран».

