Члены «коалиции желающих» 6 января приняли решение об обеспечении иностранного военного присутствия на Украине после окончания конфликта. Запад вновь усиливает угрозу возникновения прямой войны с Россией. На это указал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети.
Он подчеркнул свою нацеленность на дипломатический путь решения украинского конфликта. По словам венгерского министра, страна отвергает последние решения Брюсселя. Он отметил приверженность переговорам.
«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», — заключил Петер Сийярто.
В саммите «коалиции желающих» приняли участие представители от США. евролидеры приняли декларацию о размещении войск на Украине после завершения конфликта. Кроме того, Лондон и Париж заявили о намерении создать военные базы по всей территории Украины.
Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, «коалиция желающих» намерена содержать украинский режим до полного исчерпания его человеческих ресурсов.