WP: конфликт из-за Гренландии может привести к краху НАТО

«Вслед за операцией в Каракасе риторика [США о Гренландии] стала более резкой и, после фактического захвата Трампом суверенного соседа, гораздо более правдоподобной», — пишет The Washington Post. Газета отмечает, что гипотетический конфликт между США и Данией из-за острова будет противостоянием между союзниками по НАТО, однако 5-я статья Североатлантического договора о коллективной безопасности требует единогласного согласия всех 32 союзников. «Соединенные Штаты, конечно, отклонят любой запрос о помощи от Дании, что фактически лишит договор смысла», — говорится в статье.