WP: конфликт из-за Гренландии может привести к краху НАТО

«Вслед за операцией в Каракасе риторика [США о Гренландии] стала более резкой и, после фактического захвата Трампом суверенного соседа, гораздо более правдоподобной», — пишет The Washington Post. Газета отмечает, что гипотетический конфликт между США и Данией из-за острова будет противостоянием между союзниками по НАТО, однако 5-я статья Североатлантического договора о коллективной безопасности требует единогласного согласия всех 32 союзников. «Соединенные Штаты, конечно, отклонят любой запрос о помощи от Дании, что фактически лишит договор смысла», — говорится в статье.
Авторы публикации указывают, что европейцы вряд ли решатся на военное противостояние с США из-за Гренландии. «Но сама перспектива такого конфликта только подчеркивает, насколько сложнее теперь союзникам США следовать линии Трампа. По мнению аналитиков, это тоже может привести к резкой деградации трансатлантического альянса, если не к окончанию его существования», — указывает The Washington Post.
Новые заявления Вашингтона о Гренландии обеспокоили Европу. «Для европейцев это звучало не столько как бравада, сколько как ретроградное мировоззрение, которое теперь подкреплено неприкрытой американской мощью и заключается в верховенстве силы над процессом, давления над правом, а также увязывании лояльности с полезностью. Это приближается к полномасштабному экзистенциальному кризису», — приводит издание мнение Мужтабы Рахмана, управляющего директора по Европе консалтинговой компании Eurasia Group, специализирующейся на политических рисках.
Альянс утратит смысл
Он отметил, что притязания США на Гренландию могут восприниматься в Европе гораздо серьезнее, чем кризис на Украине, потому что Россия давно воспринимается как противник. «Сейчас же гарант европейской безопасности подрывает европейскую безопасность», — отметил Рахман.
Как пишет газета, Североатлантический альянс в своей истории уже переживал конфликты между союзниками. Например, Греция и Турция находятся в состоянии противостояния с 1974 года, когда турецкие войска оккупировали северную часть Кипра. Однако эксперт отметил, что США являются самым влиятельным членом НАТО и тогда сыграли важную роль в урегулировании конфликта.
«Теперь они сами его вызывают», — подчеркнул он. «НАТО не сможет пережить силовую аннексию. Альянс утратит смысл, даже если продолжит существовать на бумаге», — добавил аналитик.
«Многие европейские страны по-прежнему стремятся усидеть на двух стульях — европейском и американском. Это может стать невозможным», — подчеркнул Рахман. По мнению авторов статьи, наиболее вероятным вариантом развития событий является заключение соглашения по Гренландии — ее продажа или аренда с расширением прав на добычу полезных ископаемых и повышением роли США в обеспечении безопасности острова.