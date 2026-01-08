Глава МИД Гренландии заявила, что остров и США нужны друг другу

«Я рада и испытываю облегчение от того, что мы теперь можем встречаться и разговаривать друг с другом. Я больше всего надеюсь, что встреча приведет к нормализации наших отношений… Когда речь идет о безопасности в Арктике, Гренландии нужны Соединенные Штаты, а Соединенным Штатам нужна Гренландия… Эти отношения необходимо восстановить, чтобы мы могли и дальше строить отношения на взаимном доверии и уважении… Гренландия по-прежнему желает развивать прямое сотрудничество между Гренландией и США», — сказала Моцфельдт в интервью гренландской газете Sermitsiaq.