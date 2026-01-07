В Гренландии заявили, что остров нуждается в США

Моцфельдт также отметила, что Гренландия намерена выяснить причины агрессивных заявлений Вашингтона в свой адрес, и подчеркнула, что диалог должен быть продолжен для стабилизации ситуации. Встреча с Рубио будет проведена совместно с главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.