В Днепропетровской области остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций

По информации агентства УНИАН, все электроподстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Днепропетровской области полностью прекратили свою работу.

Источник: Life.ru

Данная ситуация, по всей видимости, является прямым следствием ранее зафиксированных взрывов в Днепропетровске, которые уже спровоцировали веерные отключения света в ряде населённых пунктов области.

Ранее вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) массово атаковали украинскую энергетику и военные объекты. Удар наносили БПЛА «Герань-3» и ракеты «Искандер-М». Мощные взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

