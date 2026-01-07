В Днепропетровской области остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций

Данная ситуация, по всей видимости, является прямым следствием ранее зафиксированных взрывов в Днепропетровске, которые уже спровоцировали веерные отключения света в ряде населённых пунктов области.
Ранее вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) массово атаковали украинскую энергетику и военные объекты. Удар наносили БПЛА «Герань-3» и ракеты «Искандер-М». Мощные взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове.
