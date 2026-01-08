Курская область, 8 января.
ВСУ сбавили активность в Сумской области. Сейчас они наспех доукомплектовывают свои части на этом направлении, пытаясь сдержать натиск группировки «Север».
Штурмовики Российской армии продвинулись на 750 метров на девяти участках в Сумском районе региона и на четырёх в Краснопольском.
Тёткинское и Глушковское направления не претерпели сильных изменений. Артиллерия ВС РФ продолжает атаковать цели в окрестностях Рыжевки.
Бойцы 810-й бригады морской пехоты освободили село Андреевка и смогли продвинуться южнее Алексеевки, пишет военный аналитик Анатолий Радов.
Также в Сумской области уничтожен мост через реку Знобовку. Ранее взрывчатку под сооружением заложили украинские боевики, чтобы подорвать её при отступлении и осложнить продвижение ВС РФ. Но факт минирования вскрылся, и спецназ «северян» уничтожил устройство дроном. Этим наши бойцы нарушили логистику ВСУ в районе боевых действий.
Донецкая Народная Республика, 8 января.
Подразделения Армии России прорвали оборону ВСУ в районе Красного Лимана, и скоро начнётся штурм города.
— С мест пока не подтверждают закрепление в городской черте, говорят, идут бои, и обстановка станет яснее через несколько дней, — пишет военный корреспондент Тимофей Ермаков.
В зоне ответственности группировки «Юг» противник потерял больше 190 солдат и россыпь бронетехники — от легковых автомобилей до немецкой самоходной артиллерийской установки.
За сутки ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в шести населённых пунктах ДНР, в том числе — в Славянске.
На Краматорском направлении под контролем Армии России теперь село Новомарково и до 11 квадратных километров территории в окрестностях населённого пункта. До окраин Краматорска от этих позиций ВС РФ — около 16 километров.
Сейчас уже идут бои за соседнюю Миньковку. Рядом с этим селом есть роща, где украинские боевики организовали огневые позиции, ставшие частью южной линии обороны Краматорска.
Запорожская область, 8 января.
После освобождения Степногорска и Лукьяновского штурмовые группы движутся в сторону трассы, которая соединяет Орехов и Запорожье через Камышеваху. Сейчас у ВСУ в Орехове сосредоточено большое количество сил, город по сути является крупным укрепрайоном и логистическим центром украинских формирований в Запорожской области.
— Обходя Орехов с северо-запада, наши подразделения приближаются к трассе, и, перекрыв её, мы сильно осложним положение группировки ВСУ, — поделился военкор Павел Кукушкин.
Давление на этом направлении идёт и со стороны Гуляйполя. Освободив город и форсировав реку Гайчур, группировка «Восток» движется к Орехову уже в районе Терноватого. С юга наступают российские силы со стороны Малой Токмачки и Новоданиловки.
— Тут ВС РФ используют уже ставшую классической схему полуохвата населённого пункта с трёх сторон. У противника остаётся «узкое горлышко» и выбор — либо выйти из котла и стать лёгкой мишенью, либо ждать, когда наши бойцы сомкнут котёл, и быть уничтоженными в нём, — заключил Кукушкин.
Самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 35-й армии группировки «Восток» уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Харьковская область, 8 января.
Переброс резервов на Купянское направление обнажил фронт ВСУ на Бурлукском направлении в районе освобождённого Волчанска. Этим воспользовались наши войска из группировки «Север».
Бойцы взяли под контроль ещё часть села Старица и зачистили несколько позиций между Лиманом и Вильчей. В Волчанских Хуторах ВС РФ заняли ещё несколько домов и продвигаются к центру населённого пункта.
— Как и на других направлениях, где действует группировка войск «Север», ставка делается на раздёргивание резервов противника, а также локальные атаки сравнительно малыми силами. Однако не исключено, что позднее ВС РФ могут начать и более масштабные наступательные действия, — отмечает «Рыбарь».
Европа против украинских беженцев.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинским беженцам не особо рады в странах еврозоны. По его словам, Киев должен сделать всё, чтобы дать своим гражданам работу, а не вынуждать их уезжать в Германию, Польшу или Францию.
Киевский режим сам бы и не против остановить бегство молодёжи, особенно мужчин, да и ТЦК всегда найдёт место для трудоустройства. Но желание быть брошенным под военную машину России без подготовки и снаряжения есть явно не у всех.
В МИД РФ в словах Мерца увидели намёк на то, что режим Зеленского ещё «не всех перемолол».
— Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зеленский не всех перемолол и «ще не вмерла», — заявила Мария Захарова.