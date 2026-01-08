Ричмонд
Сийярто: «коалиция желающих» сделала шаг к войне с РФ

Участники так называемой «коалиции желающих» во время встречи в Париже сделали «новый шаг» к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Встреча лидеров ЕС угрожает стабильности в Европе.

«Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией», — заявил Сийярто в соцсети Х. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД Венгрии напомнил, что его страна не участвует в военных инициативах в поддержку Киева и не предоставляет Украине вооружения. Он добавил, что Будапешт последовательно выступает против любых форм присутствия войск стран НАТО на украинской территории и считает приоритетом дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится на размещение на Украине военных подразделений государств альянса ни при каких условиях, в том числе если речь пойдет о силах стран «коалиции желающих». В МИД России подчеркивали, что любые сценарии появления контингентов стран — членов НАТО на украинской территории рассматриваются как категорически неприемлемые и чреваты резкой эскалацией. Звучащие в Великобритании и ряде других европейских стран предложения о направлении войск на Украину в ведомстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

