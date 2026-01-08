Ричмонд
Министр здравоохранения США рассказал, как навредить американской армии

Глава Министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди заявил, что ультрапереработанные пищевые продукты наносят такой ущерб здоровью американцев, что могут быть использованы противниками страны как оружие. На брифинге в Белом доме он сообщил, что 77% граждан призывного возраста не годны к военной службе из-за медицинских проблем, связанных с питанием.

Кеннеди подчеркнул, что правильное питание населения является ключевым фактором боеготовности, и если иностранный противник захочет подорвать американскую экономику или армию, то лучшей стратегией будет «приучить нас к ультрапереработанной еде».

В декабре 2025 года министр обороны США Пит Хегсет также отмечал, что распространённые в стране проблемы со здоровьем, такие как ожирение, серьёзно затрудняют набор в вооружённые силы.

Ранее в Гренландии заявили, что остров нуждается в США.

