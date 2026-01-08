Министр здравоохранения США рассказал, как навредить американской армии

Глава Министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди заявил, что ультрапереработанные пищевые продукты наносят такой ущерб здоровью американцев, что могут быть использованы противниками страны как оружие. На брифинге в Белом доме он сообщил, что 77% граждан призывного возраста не годны к военной службе из-за медицинских проблем, связанных с питанием.