Глава Министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди заявил, что ультрапереработанные пищевые продукты наносят такой ущерб здоровью американцев, что могут быть использованы противниками страны как оружие. На брифинге в Белом доме он сообщил, что 77% граждан призывного возраста не годны к военной службе из-за медицинских проблем, связанных с питанием.
Кеннеди подчеркнул, что правильное питание населения является ключевым фактором боеготовности, и если иностранный противник захочет подорвать американскую экономику или армию, то лучшей стратегией будет «приучить нас к ультрапереработанной еде».
В декабре 2025 года министр обороны США Пит Хегсет также отмечал, что распространённые в стране проблемы со здоровьем, такие как ожирение, серьёзно затрудняют набор в вооружённые силы.
