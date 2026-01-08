Сийярто также выразил мнение, что действия «коалиции желающих» создают реальную угрозу для Европы и требуют принятия мер для предотвращения возможной войны. Венгрия выступает за дипломатическое решение конфликта и поддерживает переговоры между Россией и США на высшем уровне.
Ранее бывший подполковник армии США высказал мнение на YouTube, что парижская встреча «коалиции желающих» стала продолжением европейских усилий по затягиванию и эскалации боевых действий на Украине. По его словам, это лишь приближает Киев к окончательному поражению.
