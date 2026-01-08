NI: Размещение «Орешника» в Белоруссии стало сигналом для Запада

Использование «Орешника» создаёт серьёзную угрозу для украинской армии, так как имеющиеся у неё средства ПВО неспособны противостоять этому оружию. Эксперты указывают, что размещение «Орешника» в непосредственной близости от границ НАТО является политическим шагом, направленным на привлечение внимания и стимулирование переговоров.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белоруссии заступил на боевое дежурство первый ракетный комплекс «Орешник». Военные провели торжественную церемонию с соблюдением воинских традиций, включая торжественный подъём флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
