NI: Размещение «Орешника» в Белоруссии стало сигналом для Запада

Заступление ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии стало мощным сигналом для Запада, подчёркивающим намерения России и Белоруссии обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Как указывает The National Interest, комплекс оснащён гиперзвуковыми ракетами, которые невозможно перехватить существующими системами ПВО.

Источник: Life.ru

Использование «Орешника» создаёт серьёзную угрозу для украинской армии, так как имеющиеся у неё средства ПВО неспособны противостоять этому оружию. Эксперты указывают, что размещение «Орешника» в непосредственной близости от границ НАТО является политическим шагом, направленным на привлечение внимания и стимулирование переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белоруссии заступил на боевое дежурство первый ракетный комплекс «Орешник». Военные провели торжественную церемонию с соблюдением воинских традиций, включая торжественный подъём флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

