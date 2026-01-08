Ричмонд
Нацгвардия Миннесоты приведена в состояние повышенной готовности после убийства женщины ICE

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц привёл Национальную гвардию в состояние повышенной готовности после инцидента, в котором агент иммиграционной службы США (ICE) смертельно ранил женщину, участвовавшую в протесте против действий ведомства.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц привёл Национальную гвардию в состояние повышенной готовности после инцидента, в котором агент иммиграционной службы США (ICE) смертельно ранил женщину, участвовавшую в протесте против действий ведомства. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой трагедии.

По словам Уолца, солдаты Национальной гвардии проходят подготовку и готовы к развёртыванию в случае необходимости. Он подчеркнул, что эти военнослужащие находятся под контролем штата, а не федеральных властей.

Инцидент произошёл на следующий день после того, как министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте, направив в регион около 2 тысяч агентов. Согласно видеозаписям в социальных сетях, женщина на внедорожнике перекрыла улицу, препятствуя проезду автомобилей ICE. При попытке сотрудников вытащить её из машины она нажала на газ, после чего офицер, стоявший перед автомобилем, произвёл три выстрела. Внедорожник потерял управление и врезался в припаркованные автомобили.

Ранее сообщалось, что сотрудник ICE застрелил женщину в США.

