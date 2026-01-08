Нацгвардия Миннесоты приведена в состояние повышенной готовности после убийства женщины ICE

Инцидент произошёл на следующий день после того, как министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте, направив в регион около 2 тысяч агентов. Согласно видеозаписям в социальных сетях, женщина на внедорожнике перекрыла улицу, препятствуя проезду автомобилей ICE. При попытке сотрудников вытащить её из машины она нажала на газ, после чего офицер, стоявший перед автомобилем, произвёл три выстрела. Внедорожник потерял управление и врезался в припаркованные автомобили.