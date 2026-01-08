В ООН призвали к соблюдению международного права после захвата танкера «Маринера»

Напомним, о захвате танкера американской Береговой охраной в нейтральных водах Северной Атлантики стало известно сегодня. После этого МИД РФ потребовал от США соблюдения прав находившихся на борту россиян и содействовать их возвращению домой. В Белом доме заявили о намерении отдать под суд экипаж танкера «Маринера».