Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН призвали к соблюдению международного права после захвата танкера «Маринера»

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал к соблюдению международного права в связи с захватом танкера «Маринера» Соединёнными Штатами. На брифинге он подчеркнул, что все действия в океанах и морях должны соответствовать нормам международного права, чтобы обеспечить безопасность и защищённость судоходства.

Источник: Life.ru

Дюжаррик также выразил надежду на недопущение дальнейшей эскалации конфликта, подчёркивая важность диалога и сотрудничества для решения возникающих проблем.

Напомним, о захвате танкера американской Береговой охраной в нейтральных водах Северной Атлантики стало известно сегодня. После этого МИД РФ потребовал от США соблюдения прав находившихся на борту россиян и содействовать их возвращению домой. В Белом доме заявили о намерении отдать под суд экипаж танкера «Маринера».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше