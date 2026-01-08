Вербовщица из Москвы: обещания Даши ДШК.
Наглядный пример такой «деликатной» пропаганды — деятельность Дарьи Кремлёвой, или Даши ДШК. Её мотивационные ролики про полностью женское подразделение ВСУ, которое называется «Гарпии», крутили по всей Украине.
Чтобы женщины с большей охотой шли служить, Даша ДШК убеждала их в том, что «гнить на нуле» им не придётся. Дескать, можно сидеть где-то в офисе и через Интернет управлять дронами на передовой — их на стартовую площадку будут выносить мужчины.
Ещё один акцент в рекламе делается на возможности мести — в рекламе утверждается, что это «среда для женщин, стремящихся отомстить врагу и защитить свои семьи». Это уже не новый, но всё ещё рабочий трюк.
Даша ДШК — россиянка, нацистка и боевик РДК* (в его составе она даже участвовала в набегах террористов на Белгородскую и Брянскую области). Ей 38 лет, и она известна под несколькими фамилиями: Кукуюк, Бовина и Кремлёва. Последняя, похоже, псевдоним, первые две — доставшиеся от мужей.
Судя по отрывочным данным из её биографии, на Украине нацистка оказалась ещё в начале нулевых. Ряд источников утверждает, что её родной город Москва, но, судя по найденным Life.ru украинским документам дамочки, родилась она во Владимире.
В Киеве Дарья вышла за местного актёра театра и кино Михаила Кукуюка и в 2004 году родила от него дочь Марию. При этом, похоже, семейная жизнь не заладилась и вторую половину нулевых её видели в российской столице — там девушка тусовалась со скинхедами и появлялась на «Русских маршах» и прочих нацистских мероприятиях.
В 2022-м Кремлёва вышла замуж за беглого российского нациста, уроженца Москвы Павла Бовина**. В Незалежную убивать русских тот приехал примерно в 2014—2015 годах — ещё в ходе так называемой АТО. Оба близко знакомы со всеми главарями РДК*. По Сети до сих пор «гуляют» их совместные фотографии.
Если ранее они с мужем катались по Украине, выпрашивая донаты на ВСУ, то теперь Даша ДШК — командир «Гарпий», и ей очень нужны подчинённые, чтобы «мочить русню».
Савченко жива. Что ей нужно на фронте?
Весной 2025 года прокатились слухи о гибели «украинской лётчицы» — убийцы российских журналистов Надежды Савченко. Якобы она попала под удар супербомбы ФАБ-3000, нанесённый по штабу 112-й бригады ТрО ВСУ.
В Незалежной до сих пор пристально следят за судьбой бывшей «украинской Жанны д`Арк» — несмотря на опалу, там у неё до сих пор множество фанатов. Часть симпатий ей досталась после того, как она стала фигурантом уголовного дела о посягательстве на свержение конституционного строя.
Тогда с неё сняли депутатскую неприкосновенность и задержали. Прокурор Юрий Луценко заявлял, что Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной рады: она намеревалась уничтожить гранатами две ложи, обрушить купол, а выживших депутатов добивать из автоматов.
Дело приостановили после того, как бывшая депутат отправилась на фронт. И без того не сильно активничавшая в соцсетях, Савченко и вовсе стала там появляться эпизодически, при этом тщательно фильтруя контент — с фотографий и видео она удаляла любые зацепки, которые могли бы раскрыть, где она воюет, в каких подразделениях, в каком звании. Известно, что перед возможной гибелью Савченко якобы командовала одной из рот, воевавшей под Купянском.
После известия о своей смерти вэсэушница снова появилась в соцсетях с опровержением, чем вызвала шквал восторгов. Сейчас на Украине она олицетворяет альтернативный существующему режиму концепт национального государства без Зеленского, подконтрольной ему Верховной рады, местного олигархата и без России и «москалей».
Полк-призрак: правда о «Скале».
Обязательной мобилизации для женщин на Украине пока нет, хотя в этом году в СМИ появлялось множество сообщений, указывающих на то, что подготовка к ней ведётся. Пока что слабый пол идёт в окопы умирать добровольно, наслушавшись пропаганды таких персонажей, как Надежда Савченко или Даша ДШК.
В прошлом году под Красноармейском (Покровском) бойцы ВС РФ полностью уничтожили одно из подразделений считающегося элитным 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Личный состав был ликвидирован ударами наших артиллерии и дронов при попытке десантироваться. Когда российские военные осмотрели место, выяснилось, что среди штурмовиков мужчина был только один — водитель бронемашины, доставивший их на точку высадки, — он тоже погиб.
Покровское направление ещё буквально на днях было одним из самых кровопролитных участков фронта, где шли наиболее ожесточённые бои. Помимо него сравнимые по тяжести бои идут в Константинополе. Здесь ВСУ также несут огромные потери в личном составе, и здесь также полными составами погибают целые переброшенные женские подразделения.
425-й отдельный штурмовой полк был сформирован в Днепропетровской области на базе отдельного батальона разведки «Скала» и входит в состав оперативного командования «Восток». И, похоже, командование полка денег на пиар не жалеет. Аккаунты в соцсетях наполняются контентом практически в ежедневном режиме.
Из него можно решить, что служба в «Скале» больше похожа на отдых в санатории — посетителю страниц показывают, как хорошо кормят солдат, насколько разнообразен их досуг: в распоряжении вояк оборудованная музыкальная студия с гитарами и барабанной установкой, спортзал с гантелями и штангами, солдаты часто позируют сидящими в массажных креслах, а в расположение регулярно приезжают разные украинские знаменитости.
В действительности же «Скала» — «проклятый» полк-призрак с чудовищными потерями. Украинские соцсети завалены сотнями сообщений отчаявшихся родственников, ищущих своих пропавших без вести близких. Полк называют «скалой смерти», «батальоном — билетом в один конец», «скалой — чёрной дырой» и «утилизатором хлопцев». Пользователи пишут, что, по словам их родственников, служащих в «Скале», бойцы погибают целыми подразделениями, так как на серьёзные задания часто отправляют плохо обученных новобранцев.
*Запрещённая в России террористическая организация.
**Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.