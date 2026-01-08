«Утилизаторы дивчин»: Как женские полки ВСУ «Гарпии» и «Скала» пускают в расход за Зеленского

Дело приостановили после того, как бывшая депутат отправилась на фронт. И без того не сильно активничавшая в соцсетях, Савченко и вовсе стала там появляться эпизодически, при этом тщательно фильтруя контент — с фотографий и видео она удаляла любые зацепки, которые могли бы раскрыть, где она воюет, в каких подразделениях, в каком звании. Известно, что перед возможной гибелью Савченко якобы командовала одной из рот, воевавшей под Купянском.