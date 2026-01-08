The Spectator: Декларация «коалиции желающих» не приведёт к миру на Украине

«Есть (по крайней мере) три очевидные проблемы: совершенно не ясно, располагают ли Великобритания и Франция необходимыми военными ресурсами для реализации своих заявлений; нет оснований полагать, что несколько неопределённое обязательство Соединённых Штатов является надёжным; и Россия неоднократно отвергала подобные варианты урегулирования», — говорится в статье.
Эксперт подчеркнул, что действия США будут определяться прежде всего собственными интересами, а поддержка Украины не гарантируется.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте после прекращения огня. По его словам, Лондон согласовал с Парижем и Киевом декларацию о намерениях разместить войска при достижении мирного соглашения. Правительство представит дополнительные детали отдельным заявлением по мере развития ситуации.
