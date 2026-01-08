Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Spectator: Декларация «коалиции желающих» не приведёт к миру на Украине

Планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине вызывают сомнения в их способности остановить конфликт. Об этом пишет журналист Эллиот Уилсон в статье The Spectator.

Источник: Life.ru

«Есть (по крайней мере) три очевидные проблемы: совершенно не ясно, располагают ли Великобритания и Франция необходимыми военными ресурсами для реализации своих заявлений; нет оснований полагать, что несколько неопределённое обязательство Соединённых Штатов является надёжным; и Россия неоднократно отвергала подобные варианты урегулирования», — говорится в статье.

Эксперт подчеркнул, что действия США будут определяться прежде всего собственными интересами, а поддержка Украины не гарантируется.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте после прекращения огня. По его словам, Лондон согласовал с Парижем и Киевом декларацию о намерениях разместить войска при достижении мирного соглашения. Правительство представит дополнительные детали отдельным заявлением по мере развития ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше