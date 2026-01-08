Трамп заявил о планах построить в США современные оружейные заводы

«Оборонные компании не производят наше великолепное военное оборудование достаточно быстро, а после его производства не обслуживают его должным образом или быстро. С этого момента руководители должны построить новые и современные производственные предприятия, как для поставки и обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей будущего военного оборудования», — заявил Трамп.