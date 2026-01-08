Трамп заявил о планах построить в США современные оружейные заводы

«Оборонные компании не производят наше великолепное военное оборудование достаточно быстро, а после его производства не обслуживают его должным образом или быстро. С этого момента руководители должны построить новые и современные производственные предприятия, как для поставки и обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей будущего военного оборудования», — заявил Трамп.
По его словам, текущие руководители оборонных предприятий получают слишком высокие зарплаты и бонусы, при этом выпуск оборудования и его техническое обслуживание происходят недостаточно быстро. Он предложил ограничить доход топ-менеджеров пятью миллионами долларов, пока предприятия не выполнят все требования. Кроме того, выплата дивидендов и обратный выкуп акций будут приостановлены до выполнения этих условий.
Трамп подчеркнул, что такие меры принесут долгосрочную выгоду как государству, так и акционерам, обеспечив стабильность и своевременность поставок военной техники.
Ранее стало известно, что администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе как дипломатические пути, так и силовые методы. Вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.
