Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о планах построить в США современные оружейные заводы

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении расширить производство военной техники за счёт строительства современных заводов на территории Соединённых Штатов. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Оборонные компании не производят наше великолепное военное оборудование достаточно быстро, а после его производства не обслуживают его должным образом или быстро. С этого момента руководители должны построить новые и современные производственные предприятия, как для поставки и обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей будущего военного оборудования», — заявил Трамп.

По его словам, текущие руководители оборонных предприятий получают слишком высокие зарплаты и бонусы, при этом выпуск оборудования и его техническое обслуживание происходят недостаточно быстро. Он предложил ограничить доход топ-менеджеров пятью миллионами долларов, пока предприятия не выполнят все требования. Кроме того, выплата дивидендов и обратный выкуп акций будут приостановлены до выполнения этих условий.

Трамп подчеркнул, что такие меры принесут долгосрочную выгоду как государству, так и акционерам, обеспечив стабильность и своевременность поставок военной техники.

Ранее стало известно, что администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе как дипломатические пути, так и силовые методы. Вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше