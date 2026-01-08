МВД Германии прокомментировало слухи о российском следе в блэкауте Берлина

Министерство внутренних дел Германии опровергло слухи о возможном «российском следе» в организации массового отключения электроэнергии в Берлине, произошедшего 3 января. Как сообщила на брифинге представитель ведомства Сонья Кок, у властей нет информации, подтверждающей причастность российских спецслужб к инциденту.
Ранее ответственность за поджог на подвесном кабельном мосту, который оставил без света и частично без отопления около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий, взяла на себя леворадикальная группировка «Vulkan».
Глава МВД ФРГ Александр Добриндт квалифицировал произошедшее как акт левого терроризма. Участники группировки также самостоятельно опровергли в своём заявлении слухи о том, что действовали «в интересах России».
