Вэнс заявил, что танкер «Маринера» притворялся российским

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — сказал Вэнс в интервью Fox News.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике российский нефтетанкер «Маринера» за нарушение американского санкционного режима. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно «Маринера» в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно «Маринера» в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
Во вторник МИД РФ сообщал РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера «Маринера», который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.