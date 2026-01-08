Трамп оправдал агента ICE, застрелившего женщину в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу инцидента в Миннеаполисе, где агент иммиграционной службы (ICE) застрелил женщину, участвовавшую в протесте.
В своём посте в социальной сети Truth Social он заявил, что сотрудник действовал в порядке самообороны, так как женщина, управлявшая автомобилем, вела себя агрессивно, препятствовала работе властей и совершила наезд на агента.
Трамп описал женщину как «профессионального агитатора», чьи действия были, по его словам, жестокими, умышленными и яростными. Он также сообщил, что сотрудник ICE проходит лечение в больнице, а ситуация находится на рассмотрении.
В заключение президент США обвинил «радикальных левых» в систематических угрозах и нападениях на правоохранителей и агентов иммиграционной службы, что, по его мнению, является причиной подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что Нацгвардия Миннесоты приведена в состояние повышенной готовности после убийства женщины ICE.
