«Не будет чем-то новым»: Сикорский о немецких войсках в Польше

Инициатива происходит в рамках «коалиции желающих».
Идея размещения военного контингента ФРГ на территории Польши ради Украины была положительно воспринята правительством Польской Республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский.
«В принципе, пребывание наших немецких союзников в Польше не будет чем-то новым. Различные страны уже заявили о желании», — заявил Сикорский, его слова приводит РИА Новости.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых многонациональных сил для их развертывания на территории Украины в рамках западных гарантий безопасности. При этом он подчеркнул, что конкретных решений по отправке немецких военнослужащих на украинскую территорию нет, а любые шаги потребуют согласия союзников и мандата Берлина. В Берлине также указывают, что усиление присутствия Бундесвера в Польше может рассматриваться отдельно от вопроса прямого военного присутствия на Украине.
На этом фоне замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что Москва расценивает разговоры о вводе войск НАТО на Украину как крайне опасные. По его словам, подобные инициативы несут риск дальнейшей эскалации и прямого столкновения России с блоком. Российская сторона регулярно подчеркивает, что любые форматы военного присутствия стран НАТО на украинской территории будут рассматриваться как угроза национальной безопасности.