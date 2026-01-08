Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США выходят из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях. В их числе 31 структура Организации Объединенных Наций (ООН).

Источник: AP 2024

«Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США», — написано в заявлении на сайте Белого дома. Перечень организаций в публикации не указан.

Как указано в сообщении, американские налогоплательщики «потратили миллиарды» на финансирование международных организаций, «получив при этом незначительную отдачу».

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше