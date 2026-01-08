США выходят из 66 международных организаций

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).