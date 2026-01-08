В ООН отреагировали на задержание США танкера «Маринера»: вот что сказали

Американцы 7 января задержали идущий под российским флагом танкер «Маринера» в Северной Атлантике. В ООН отреагировали на это, заявив, что это противоречит нормам международного права. Представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик указал на важность предотвращения эскалации ситуации. Об этом он заявил во время брифинга.