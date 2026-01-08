В ООН отреагировали на задержание США танкера «Маринера»: вот что сказали

Американцы 7 января задержали идущий под российским флагом танкер «Маринера» в Северной Атлантике. В ООН отреагировали на это, заявив, что это противоречит нормам международного права. Представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик указал на важность предотвращения эскалации ситуации. Об этом он заявил во время брифинга.
Представитель генсека ООН призвал Вашингтон к соблюдению международного права. При этом он признал, что у Организации пока нет достаточной информации по этому инциденту.
«Наша позиция заключается в том, что все правоохранительные действия в океанах и морях должны предприниматься в соответствии с применимым международным правом, чтобы обеспечить безопасность и защищённость судоходства в открытом море», — заключил Стефан Дюжаррик.
Как заявил Белый дом, операция якобы является частью исполнения санкционной политики Вашингтона в отношении Венесуэлы и связанных с ней энергопоставок. По версии США, танкер якобы принадлежит «теневому флоту» латиноамериканской страны.
МИД России в свою очередь потребовал, чтобы Вашингтон обеспечил экипажу задержанного танкера достойное обращение.