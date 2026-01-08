Ричмонд
Урсула фон дер Ляйен признала несовершенство Евросоюза и его рождение из конфликта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении признала, что Европейский союз возник на почве конфликта и не является идеальным механизмом. Она подчеркнула, что Евросоюз является символом сотрудничества и права, которые берут верх над конфронтацией и силой.

Источник: Life.ru

Фон дер Ляйен подчеркнула, что принципы, лежащие в основе Евросоюза, применимы не только к самой организации, но и к другим регионам, включая Гренландию.

«Европейский союз сам родился из конфликта. Наш Союз не идеален, но он является обещанием: обещанием того, что сотрудничество берёт верх над конфронтацией, а право — над силой. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и к Гренландии», — заявила она.

Ранее депутат Европарламента и лидер партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Фабио Де Мази подал иск в Европейский суд, требуя от Еврокомиссии раскрытия деталей контактов её главы Урсулы фон дер Ляйен с оборонными компаниями. По его мнению, председатель комиссии не выполнила обязательство отвечать на запросы и не предоставила все запрошенные данные.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

