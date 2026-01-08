Ричмонд
«Движется к победе»: на Западе рассказали о финальных условиях для Киева

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Прошедшая во вторник встреча «коалиции желающих» закрепила невозможность остановить движение России к победе в зоне спецоперации, из-за чего тысячи украинцев будут гибнуть лишь для отсрочки сроков капитуляции Киева, пишет норвежское издание Steigan.

Источник: Reuters

«Россия уверенно движется к победе в этом конфликте. Ничто в мире не убедит Москву принять заветную мечту европейских проигравших. И уже тогда победитель сможет написать окончательные условия — и окажется в совершенно ином положении, чем то, о котором мечтали самопровозглашенные победители (“коалиция желающих” — Прим. ред.)», — указывается в материале.

Однако, по словам автора статьи, главным мотивом продолжать заведомо проигранную войну остаются личные интересы элит Запада, готовых пустить в расход тысячи украинцев ради собственной репутации.

«Вся политическая элита боится мира на Украине, так как они были замешаны в крупнейшей в мировой истории операции по отмыванию денег. Здесь есть и свиньи в лесу, и скелеты в шкафу, которые всплывут в случае капитуляции в Киеве. Для них это то, чего следует избегать любой ценой. Поэтому там предпочли бы, чтобы погибло еще несколько сотен тысяч украинцев», — отмечается в тексте.

Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.

Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.

